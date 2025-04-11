Çin’in re export planı İzmir’de devrede! Hedefleri vergi duvarını Türkiye ile aşmak!

Öte yandan Çinli milyarderin İzmir'de bazı üst düzey sanayici ve işadamları ile teknede görüşmeler yaptığı ve İzmir'e dev yatırım yapacağı öğrenildi. Trump'ın uyguladığı vergi açıklamasının ardından, Çin'li iş dünyasının bu yüksek vergi ağını "Re EXPORT" sistemi ile İzmir'den aşmayı planladığı ileri sürüldü.

TİCARETTE RE EXPORT NEDİR?

Mal bedelleri için transfer yapılarak veya yapılmaksızın, satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurtdışına satılmış malların transit olarak veya doğrudan doğruya, İthalat ve İhracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye satılmasına denilmektedir.

ÇİN'E TOPLAM YÜZDE 145'LİK TARİFE

ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşı gerilimi hız kesmeden devam ediyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'e uygulanan yüzde 125'lik gümrük vergisi oranının yüzde 145'e çıktığı kaydedildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise Çin'in bir ticaret savaşına girmek istemediğini ancak gümrük vergisi düşmanlıklarının bu noktaya tırmanması halinde de geri adım atmayacağını söyledi. Lin'in yorumları Trump'ın Çin'den yapılan ithalata daha fazla vergi uygulama tehdidine yanıt olarak geldi. Pekin ve Washington, ABD'nin Trump'ın ikinci yönetimi altında korumacı ticaret rejimini başlatmasından bu yana gümrük tarifeleri ve misilleme önlemleri uygulamakta ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir ticaret savaşına dair küresel korkuları tetiklemekte. Çin ayrıca ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal etmekle suçlayan resmi şikayetlerde de bulundu.