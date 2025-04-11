Ege ihracatçıları zirveye oynadı!

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısı, "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ne de ev sahipliği yaptı. Genel kurul ve ödül töreninde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılının ihracatçılar için zorlu bir mücadele yılı olarak tarihe geçtiğini dile getirdi.

'AVANTAJ SAĞLADIK' İhracatçıların sorunlarının çözümü için 2024 yılında mücadeleye devam ettiklerini ifade eden Uçak şöyle devam etti: "Mücadelemizin en güzel örneği; Geçtiğimiz günlerde lehimize sonuçlanan özel istek analizlerinin asgari fiyat zorunluluğunun kaldırılması oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yoğun görüşmelerimiz sonrasında tüm gıda ürünlerini yakından ilgilendiren ve ihracatçımıza ilave maliyet oluşturan özel laboratuvarların asgari fiyat uygulaması 27 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile son buldu. Böylelikle ihracatçı firmalarımıza önemli bir maliyet avantajı sağlamış olduk.

Uçak, "14 Ocak 2025 tarihinden itibaren de Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan son çıkış kontrolü kaldırıldı. Sorumlu danışman uygulamasını kaldırmak için çalışmalarımız devam etmekte. İnanıyorum en kısa zamanda bunun müjdesini sizlerle paylaşacağız" dedi.

'600 NUMUNE ALDIK'

Ege Bölgesi'nde üretilen yaş meyve sebze ürünlerinde pestisit kalıntısını önlemek amacıyla hayata geçirdikleri "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi" çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Uçak, 2024 yılında 600 numune alarak analizlerini gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda önümüzdeki aydan itibaren üretim bölgelerinde çiftçilere yönelik bilinçlendirme toplantılarına yoğunluk vereceklerini ifade etti.

EGE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'NİN "İHRACATIN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ"NDE ÖDÜL ALAN BAZI FİRMALAR ŞUNLAR OLDU:

10 milyon dolar üzeri ihracat:

-UÇAK KARDEŞLER

-KÖLLA TURKEY

-PİA-FRUCHT

5 milyon dolar üzeri ihracat:

-CENA DIŞ TİCARET

-ALANAR

-ENJOY TRADE

3 milyon dolar üzeri ihracat:

-ZEYPA GIDA

-VARDAR FRUİT

-EGEMEN GÜBRE

-YUSUF BEYAZIT TARIM

-MENKUR

-PL USE GIDA

-CEYLAN SMYRNA TARIM

-ÖZİNAN TARIM

-ZAFER GIDA

-HM GLOBAL

30 milyon doları ihracat yapan firmalar:

-EURO GIDA

-TREKO GIDA

-SİBAŞ GIDA

-YONCA GIDA

-MAPEKS GIDA

15 milyon doları ihracat yapan firmalar:

- NİLBATU GIDA

- LİDYA KONSERVECİLİK

- TADIMDA GIDA

- TUKAŞ DIŞ TİCARET

- IŞIK TARIM ÜRÜNLERİ

- HEMSİ TARIM

10 milyon doları ihracat yapan firmalar:

- ÖZGÖRKEY

- MC CORMİCK KÜTAŞ GIDA

- EGETAD GIDA

- A.V.O.D. KURUTULMUŞ

- AK CELEP

- EKOFOOD

- BURAKCAN GIDA

- BURCU GIDA

- ATAKEY PATATES