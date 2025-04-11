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Haberler Ekonomi SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine alındı

SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SMA tedavisinde kullanılan bir ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

DHA

Giriş Tarihi:

SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SMA hastası çocukları ve ailelerini ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, Antalya'da düzenlenen 14'üncü Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Kurultayı / Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları'nda konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan açıklamalarında şunları kaydetti:

"SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz" dedi.

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