Altın 4 bin TL’ye ulaştı

Ticaret savaşı, zayıf dolar ve resesyon endişeleri altını yeniden zirveye taşıdı. Ons altın 3.227 dolarla tarihi rekor kırarken, analistler fiyatların 3.500 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşının yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi, ABD dolarındaki zayıflık ons altına rekorlar kırdırıyor. Gram altın fiyatı dün 4 bin 10 TL'ye kadar yükseldi. 4 bin TL'yi gören altının gramı, gün içerisinde çok az düşüş gösterse de analistler kısa sürede bu artışın devam edeceğini ve yatırımcılarına kazandıracağını belirtiyor.