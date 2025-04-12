Türkiye sağlıkta rakiplerine fark attı! Yabancının tercihi Türk doktorları oldu

Türkiye sağlık turizminde çıtayı yükseltti. Son dönemde sağlık alanındaki gelişmeler ve alt yapının güçlenmesi Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı. Sağlık turizminde önemli bir merkez haline gelen Türkiye, hem sağlık hizmet kalitesi hem de doktor tecrübesiyle rakiplerine fark attı.

UYGUN MALİYETLİ

Gelişmiş sağlık hizmetleriyle sağlık turizmi için turist çekmeye devam edilirken Türkiye'ye gelen sağlık turisti sayısını 2 milyona çıkardı. 2023 yılında Türkiye'ye gelen sağlık turisti sayısı 1.4 milyona ulaşırken, 2022'de bu rakam 1.38 milyon olarak kaydedilmişti. Türkiye 2024 yılında ise 2 milyon sağlık turistini kabul etti. Modern sağlık altyapısı, uzmanlık alanlarında kazandıkları uluslararası deneyim ve uygun maliyetli hizmetleriyle Türk doktorları, yabancı hastalar ve turistler için ideal bir çözüm haline geldi.

EĞİTİM ALIYORLAR

Geçen yıl Türkiye, sağlık turizminden 10 milyar dolar civarında gelir elde etti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu yılki hedef ise 12 milyar dolar olarak belirlendi. Kalp cerrahisi, estetik cerrahi, diş tedavileri gibi alanlarda Türkiye'deki sağlık profesyonellerinin uluslararası deneyimi, yabancı hastalar için önemli bir çekim unsuru. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden gelen hastalar, tedavi için uzun mesafeler kat ediyor. Ayrıca, Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'nin sunduğu uygun fiyatlar, yabancı hastaların tercih sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye, yabancı sağlık profesyonelleri için de bir eğitim merkezi. Kırgızistan gibi diğer ülkelerden gelen doktorlar, Türkiye'deki hastanelerde eğitim alarak kendi ülkelerinde tecrübe kazanıyor.

'ESTETİKTE LİTERATÜRE GİRDİK'

2012-2014 yılları arasında Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanlığı yapan, ABD The Rhinoplasty Society Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Kuran, Türk bilim insanlarının yaratıcı görüş ve teknikler konusunda rinoplasti (burun estetiği) literatürüne çok önemli katkılar sağladığını söyleyerek, "Uluslararası konferanslara konuşmacı olarak sıkça davet ediliyorlar ve özel bir ilgi görüyorlar" dedi.