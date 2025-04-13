‘Ekonomi boykota kurban edilmemeli’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekonominin, ana muhalefetin boykot çağrılarına kurban edilmesinin doğru olmadığını söyledi. Yumaklı, "Dişimizle tırnağımızla bir yere getirmiş olduğumuz, hakikaten çok emek sarf edilmiş bir takım şeyleri bunlara kurban etmemeliyiz" açıklamasını yaptı. Yumaklı, "Bab-ı Ali Toplantıları-Büyüyen Küresel Gıda Sorunu ve Türk Tarım Sektörünün Konumu, Geleceği" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, tarım ve orman sektörünün gıda arz ve güvenliğine sağladığı katkılarla modası geçmeyecek stratejik bir sektör olduğunu ifade etti. Yumaklı, "Ekonomimizin bu anlamda hakikaten hiç önü ardı düşünülmeden bu tür şeylere kurban edilmesinin doğru olmadığını bir kez daha kuvvetlice ifade etmek istiyorum. Herkes aynı şekilde etkilenecek. Dolayısıyla şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gerekir" dedi.