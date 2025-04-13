Sahte zeytinyağı alarmı: 15 marka teşhir edildi

Aydın'da vatandaşların sağlığına kasteden firmalar ifşa oldu. Aydın'da yapılan denetimlerde 15 firmaya ait zeytinyağında karışım, kozalak şurubunda gıda boyası, tereyağında, tam yağlı taze kaşar ve taze peynirlerinde bitkisel yağ tespit edildi.

BÜYÜK BİR TEHDİT

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı son listede Aydın'da faaliyet gösteren çok sayıda işletme yer aldı. Aydın'da sahte zeytinyağı üretimi yapan firmalara ait 15 markanın zeytinyağı olarak sattığı ürünlerde tohum yağları tespit edildi. Şehrin adını lekeleyen bu firmalar, Aydın'ın binbir emekle üretilen zeytinyağına büyük darbe vurdu. Toptan litre fiyatı 200 lira civarında olan zeytinyağı, gıda sahtekarlarının oyunlarıyla değersizleşiyor. Üreticiler, zorlu üretim süreciyle elde ettikleri gercek zeytinyağını gıda sahtekarlarının kurduğu tezgah yüzünden maliyetinin altında satıyor. Kentteki gıda skandalı zeytinyağı ile sınırlı değil. Kentteki bir firmanın ürettiği kozalak şurubunda gıda boyası,bir firmanın tereyağında bitkisel yağ, yine bir firmanın tam yağlı taze kaşar peynirinde bitkisel yağ ve tam yağlı taze peynirde ise bitkisel yağ tespit edildi. Vatandaşın sofralarına ulaşan bu sahte ürünler, insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor.