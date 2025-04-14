ABD: İlaç sektörüne de tarife gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı köşeye sıkıştıran ve finans dünyasındaki değerleri altüst eden gümrük tarifelerinde daha önce muaf tutulan ilaç sektörünü de ekledi. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada gelecek aylarda ilaç sektöründe de gümrük tarifeleri uygulanacağını duyuruldu. Trump, dört gün önceki bir konuşmasında "Çok kısa bir süre içinde ilaçlara yönelik büyük bir gümrük vergisi açıklayacağız" demişti.

EN ÇOK AVRUPA ETKİLENECEK

Hİndistan, ABD'ye en büyük jenerik ilaç ihracatçılarından biri. Jenerik ilaçlar, "orijinal olarak kimyasal patentlerle korunan ürünlerle aynı bileşenleri kullanan markalı ilaçların daha ucuz kopyaları" olarak tanımlanıyor. Bu gelişmelerin ayrıca daha çok Avrupalı üreticileri etkileyeceği konuşuluyor.