Bilişim Vadisi’ne oyun dopingi

Bilişim Vadisi'nde yer alan DIGIAGE, oyun ekosistemindeki girişimleri destekleyerek büyümelerine katkı sağlıyor. Her yıl düzenlenen oyun kamplarında, yatırıma hazır ekipler yatırımcılarla buluşturuluyor ve projelerinin gelişimi hızlandırılıyor. Bilişim Vadisi DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı, oyun sektörüne ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. 2019 yılından bu yana düzenlenen kamplarla, binlerce katılımcıya mentörlük, eğitim ve yatırımcılarla tanışma fırsatı sunuldu. Bu yıl 13 Nisan'da başlayan ve 18 Nisan'a kadar devam edecek olan DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı, Bilişim Vadisi'nin İzmir kampüsünde gerçekleşecek. DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı'na bu yıl gösterilen yoğun ilgi, oyun sektörüne yönelik artan farkındalığın ve üretim heyecanının önemli bir göstergesi oldu. Türkiye'nin dört bir yanından, toplamda 42 farklı şehirden 800'ün üzerinde başvurunun alındığı kampa, 120 ekip ve 303 bireysel katılımcı başvurdu.

5 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

7, 13, 21 ve 28 Mart tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen oyun pazarlaması odaklı eğitim oturumlarında 64 ekipten oluşan 250 katılımcı aktif olarak yer aldı. Bu eğitimler, katılımcıların pazarlama bakış açılarını geliştirmeyi ve sektöre dair güncel bilgileri doğrudan uzmanlardan edinmelerini hedefledi. 5 gün sürecek kampta, katılımcıları oyun tasarımı, yazılım, hukuk, animasyon ve yayıncılık gibi alanlarda uzman eğitimciler tarafından verilen atölyeler, seminerler ve mentörlük oturumları bekliyor. Ayrıca oyun sektörünün önde gelen isimlerinin yer alacağı paneller, networking etkinlikleri de programda yer alacak. Yatırım almaya uygun ekipler, 18 Nisan Cuma günü düzenlenecek Demo Day'de yatırımcılarla bir araya gelecek.