E-ticaretteki usulsüzlükler Bakanlığın merceğinde

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret piyasasında yapılan denetimlerde, son 6 ayda 67 firmaya 93,7 milyon lira idari para cezası kesildiğini bildirdi. Bakanlık tarafından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında, resen veya intikal eden tüketici başvurularına istinaden inceleme ve denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğüne değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çalışmalarımız neticesinde, cayma hakkı kullanımında bedel iadelerinin hiç yapılmaması ya da yasal süre içinde yapılmaması kapsamında, 2024 yılının Ekim ayında başlatılan ve aynı yıl içinde tamamlanan inceleme ve denetimler neticesinde, 18 firmaya toplam 40,3 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte 2025 yılının ilk üç ayında tüketicilerin elektronik ticaret sektöründe taraf oldukları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak yapılan inceleme ve denetimler kapsamında ise 49 firmaya toplam 53,4 milyon lira idari para cezası uygulanmış olup, halihazırda 19 firma nezdinde denetimler devam etmektedir."