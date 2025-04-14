Sezonun ilk kirazının fiyatı altınla yarıştı

Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapıldı. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde büyük emeklerle yetiştirdikleri kirazlarını hasat etti. İlk hasat, üreticiler Recep Ateş, İrfan Çoşkuner, Celil Görmez ve Yusuf Bakar'a ait olan bahçelerde yapıldı. Recep Ateş'in bahçesindeki hasada, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Altındağ, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak katıldı. 45 kilo hasat edilen Kara Bodur cinsi kiraz, düzenlenen törende açık artırma ile satıldı. Başkan Hayrettin Uçak, fiyatı son olarak 3 bin 500 TL olarak belirledi. Tüccar Barış Akay 3 bin 500 TL vererek, tüm kirazı satın aldı.