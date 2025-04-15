Çiftçinin umudu dondu! Bir yıllık emek bir gecede yok oldu...

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün yol açtığı zirai don birçok üründe ciddi kayıplara neden oldu. Bakan Yumaklı, tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını söyledi.

Malatya'da zirai don başta kayısı olmak üzere tarımsal üretimde zarara yol açtı. Kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunan Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, "Çağala dediğimiz kayısı çağalasının simsiyah olduğunu ve yandığını görüyoruz. Malatya'nın tümünde hemen hemen böyle bir durum oluştu. Ağaçların çoğunu gezdim, yüzde 80'inde aynı şey var. Bu bir afet" dedi.

MALATYA

Kentte zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmaları başladı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da çok ciddi bir afetle karşı karşıya olduklarını dile getirerek, "Dün akşamdan bu sabaha kadar gerçekleşen soğuk hava dalgasıyla ürünü kaybettik. Malatya'nın 13 ilçesinde meyve kaybıyla beraber ağaçlarda filiz kayıplarını görebiliyoruz. Üretici ciddi anlamda mağduriyetle karşı karşıya" diye konuştu.

MANİSA

Manisa'da üzüm bağlarının zarar görmesine neden olan zirai don tehlikesinin bazı ilçelerde sürdüğü bildirildi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, 130 bin dekar olan üzüm bağlarının yüzde 75'inin zarar gördüğünü, zararın 4 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

KARAMAN

Karaman'da zirai don nedeniyle elma ağaçları zarar gördü. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, "Elma bahçelerinde sabaha kadar üreticilerle diyalog halindeydik. Üreticiler ellerinden geldiği kadar önlemler almaya çalıştı. Bahçelerde pervaneler çalıştırıldı, lastik ve saman balyası yakıldı. Sulama da yapıldı. Tabii bunlar yeterli olmadı" ifadelerini kullandı. ELMA Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serin de bahçe sahiplerinin 4 gündür zirai donla mücadele ettiğini belirterek, "Üreticilerimiz bahçelerde ateş yakıp sulama yapıyor. En azından ağaçlardaki hasarı önlemek için mücadele veriyoruz" dedi.

SAKARYA

Sakarya'da nisan ayında eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları ve kar yağışı, çiçek açma dönemindeki fındık bahçelerini olumsuz etkiledi. İlkbahar mevsiminde kar yağışının yaşandığı şehirde, üreticiler ürünlerinde rekoltenin düşmesinden endişe ediyor.

BAKAN YUMAKLI: TARİHİN EN BÜYÜK ZİRAİ DON OLAYLARINDAN BİRİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde yaşanan zirai don olaylarına ilişkin bilgi verdi. Mart ve nisanda, özellikle de son 3 günlük dönemde hava sıcaklıklarında ani düşüşler sonucu don, kar, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Yumaklı, "Yer yer sıcaklığın eksi 15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi" değerlendirmesinde bulundu. Yumaklı, olumsuz hava koşulları sonucu 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize büyük geçmiş olsun. Bakanlık olarak günlerdir olumsuz etkiyi en aza indirmek için 7 gün 24 saat sahada ve üreticimizin yanındayız. Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor."