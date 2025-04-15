Demir çelik sektörü temiz enerji için rüzgarı arkasına aldı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 8-10 Nisan 2025 tarihleri arasında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde düzenlenen Wind Europe Annual Event 2025 Fuarı'na info standıyla katılım sağlayarak sektörün dinamiklerini yakından takip etti. Rüzgâr enerjisinde Avrupa'nın temsilcisi konumundaki Wind Europe tarafından organize edilen bu prestijli etkinlikte yaklaşık 550 firma yer aldı ve 15.000'in üzerinde ziyaretçi ağırlandı. 350'den fazla konuşmacının sunum yaptığı 70 oturumun yer aldığı program, üç gün boyunca 5 farklı holde gerçekleştirildi. Bu hollerden biri startup firmalarına ayrılırken, 220 poster bildiri sunumuyla sektördeki yenilazikçi teknolojik gelişmeler de sergilendi.