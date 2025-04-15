İş yerindeki bilgisayarda bunu yapmayın! İşinizden olabilirsiniz

İŞTEN ATILMA SEBEBİ OLUR MU?

İşyeri e-mailini özel yazışmalarda kullanmak tek başına atılma sebebi sayılmasa da bunun sonuçlarının tazminatsız çıkartılmaya giden süreci başlatabilir. Eğer bir işçi çalışması gereken saatlerde işyerinin tashih ettiği bilgisayar ya da diğer ekipmanlarla sürekli kendi özel işlerini yapıyor, sosyal medyada dolaşıyor ya da diğer çalışanların huzurunu bozucu ya da işin yapılmasını önleyici olarak kullanıyorsa bunlar atılma sebepleri olarak sayılabiliyor. Benzer konularda Yargıtay kararları da bulunuyor.

DELİL OLARAK KULLANILIYOR

Şirket için yazışmalar çoğu zaman iş davalarında delil olarak da kullanılıyor. Mobbing, taciz, hakaret gibi konuların olduğu davalarda eğer suç bu e-mailler vasıtasıyla gerçekleşmişse davacı taraf bu yazışmaları delil olarak mahkemeye sunabiliyor.