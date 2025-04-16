Altının yükselişi sürüyor

Altın fiyatları, güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri, ticaret savaşlarıyla alakalı endişeler piyasaları hareketlendiriyor. Uzmanlar ise bu artışın bir süre daha devam edeceğini ve yatırımcısına kazandırmayı sürdüreceğini belirtiyor. Öte yandan dünya bankaları da yıl sonu altın tahminini 4 bin liraya kadar yükseltiyor. Uzmanlar, "Bu kadar agresif ve hızlı yükselişler sonra mutlaka teknik olarak ara ara kar satışlarının gelmesi gerekiyor. Bu hafta 3 bin 150 dolar seviyesini ons altın tarafında destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın tarafında kısa vadede 3 bin 850-4 bin lira aralığında. Yani bir dalgalı piyasa var" diyor.