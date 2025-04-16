Çiftçiyi koruyan kalkan:Tarım sigortaları

Son günlerde yaşanan zirai don sebebiyle çiftçi zarara uğradı, meyve ve sebzeler de zarar gördü. Bu sebeple çiftçiye bir kalkan görevi gören tarım sigortaları son derece önemli. Çiftçilerin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Peki TARSİM hangi ürünleri ve riskleri sigortalıyor? TARSİM, bitkisel ürünler, sera, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, su ürünleri, arıcılık ve ipek böcekçiliği gibi alanlarda sigorta sunuyor. Teminat kapsamında dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, taşıt çarpması, deprem, sel ve su baskını gibi riskler yer alıyor. Ayrıca, don nedeniyle oluşan ürün kaybı da isteğe bağlı olarak sigortalanabiliyor.

PRİM HESAPLAMALARI

Devlet destekli tarım sigortasından yararlanmak için üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği kayıt sistemlerine (ÇKS, AKS, ÖKS gibi) kaydolmaları gerekiyor. Kayıtların her yıl güncellenmesi zorunlu. TARSİM poliçeleri, sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla düzenleniyor. Üreticiler bu acentelere başvurarak ürünlerine ve risklerine göre sigorta yaptırabiliyor. Tahmini primler, TARSİM'in internet sitesinde yer alan "Online Prim Hesabı" bölümünden hesaplanabiliyor. Ancak bu hesaplamalar bilgi amaçlıdır, kesin prim tutarı poliçe düzenlenirken belirlenir. Primler, uzun yıllara dayalı istatistiksel verilere, ürünün bulunduğu bölgeye, riskin büyüklüğüne ve geçmiş hasar bilgilerine göre hesaplanıyor. Ayrıca primlerin üretici tarafından ödenebilir olması da dikkate alınıyor.

POLİÇE SÜRESİ UZATILABİLİR

Ayrıca üretici, poliçeyi düzenleyen acenteye başvurarak gerekli değişiklikleri talep edebilir. Talep uygun görülürse poliçede düzenleme yapılabilir. Poliçenin iptal edilmesi için sigorta şirketi aracılığıyla TARSİM'e yazılı başvuru yapılması gerekiyor. İptal koşulları poliçenin durumuna göre değerlendirilir. Ürün henüz hasat edilmeden poliçe süresi dolacaksa, bitiş tarihinden önceki 15 gün içinde acenteye başvurarak poliçenin süresi uzatılabiliyor. Peşin ödeme yapanlara yüzde 5 indirim uygulanıyor. Genç (40 yaş altı) çiftçilere yüzde 5, kadın çiftçilere yüzde 10 indirim sağlanıyor. Ayrıca engelli, şehit ve gazi yakınları ile sözleşmeli üretim yapanlar için ek indirimler bulunuyor. Hasar dosyası tamamlandıktan sonra tazminat, en geç 30 gün içinde ödeniyor. Ancak Bitkisel Ürün Sigortası'nda ödeme hasat tarihinden önce yapılmıyor. Tam hasar durumlarında bu süre beklenmeden ödeme yapılabiliyor. Ödemeler Ziraat Bankası hesapları üzerinden ya da merkezi ödeme sistemi aracılığıyla gerçekleştiriliyor.