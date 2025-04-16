Egeli ihracatçılardan Çin’e çağrı

Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin dengeye kavuşması için son 6 yıldır yoğun çaba gösteren Ege İhracatçı Birlikleri, Çin'in Tianjin kentinden bir heyeti İzmir'de ağırladı. Ege İhracatçı Birlikleri'ndeki toplantıda konuşan EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, "Çin'in Türkiye'ye ihracatına itirazımız yok. Çin'den otomotiv, makine, elektrik-elektronik, demirçelik, kimyasallar başta olmak üzere 43 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Son yıllarda Çin'in Türkiye'ye ilgisi olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar. Biz de Çin ile iş birliğimizi artırmak istiyoruz. Türkiye ihracatınızın yarısı kadar Türkiye'den ithalat yapın, diğer yarısı kadar da Türkiye'ye yatırım yapın" diye çağrıda bulundu.