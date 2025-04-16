Japonya’dan Manisa’ya 70 milyon dolarlık yatırım

Japonya merkezli artience Group bünyesinde faaliyet gösteren Toyo Matbaa Mürekkepleri, Manisa'da kurdukları yeni tesisin açılışını gerçekleştirdi. 70 milyon dolarlık yatırım teknolojik altyapısıyla ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Japonya'nın ulusal marşı Kimigayo ve ülkemizin milli marşı okundu.

Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO'su ve Yönetim Kurulu Yakup Benli, "Yalnızca bir fabrikanın açılışını değil, aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğu, karşılıklı güveni ve iş birliğini simgeleyen anlamlı bir adımı birlikte kutluyoruz. Geçtiğimiz yıl diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutladığımız Japonya ile Türkiye arasında, uzun yıllara dayanan sıcak ve sağlam bir bağ bulunuyor. Bu yatırım ise, bu köklü ilişkiyi geleceğe taşıyan önemli bir adım niteliğindedir. Aynı zamanda sürdürülebilir ve stratejik büyümeye verdiği önemin güçlü bir yansımasıdır. Bu yatırımla birlikte üretim kapasitemizi yaklaşık iki katına çıkarırken, daha önce ithal ettiğimiz laminasyon tutkalları gibi ürünleri artık yerli üretimle karşılamayı hedefliyor; böylece ülke ekonomisine ve ihracata katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

İNOVASYON MERKEZİ OLACAK

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, fabrika açılışında olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kasahara, "Burada Manisa'da sanayi bölgesinde Japonya temelli pek çok şirket ve üretim tesisleri var" dedi. Toyo Matbaa Mürekkepleri Yönetim Kurulu Başkanı Isao Kameoka ise yeni fabrikanın yalnızca bir üretim tesisi değil, aynı zamanda bir inovasyon merkezi olacağını vurguladı.