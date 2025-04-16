Konut satışlarındaki artış ilk çeyrekte yüzde 20’yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelindeki konut satış sayısı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu.

Ocak-mart dönemi baz alındığında ise satış sayısı yıllık bazda 20,1 artarak 335 bin 786 olarak gerçekleşti. Bu veri, Ocak 2020'den sonraki en yüksek ikinci ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti.

İlk çeyrekte ipotekli satış sayısı yüzde 87,3 artarak 51 bin 729'a ulaşırken, kredili satışların toplamdan aldığı pay ortalaması yüzde 9,7'den yüzde 15,4'e yükseldi.