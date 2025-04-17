Bakan Şimşek’ten kripto varlık kuruluşlarına uyarı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için getirilen yeni mekanizmaya ilişkin bu kuruluşları uyardı. Bu kapsamda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yerine getirmesi gereken yeni yükümlülüklere dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı hazırlamaları ve uyum görevlisi atamaları gerekiyor. Risk yönetimi ve müşteri işlemlerini izleme mekanizmaları oluşturmaları, elektronik tebligat sistemine kaydolmaları, detaylı müşteri tanı tedbirlerini uygulamaları önem taşıyor. Bu kuruluşların, ilk finansal işlemlerin banka aracılığıyla yapılması gibi önemli yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunuyor.

'YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

KRİPTO varlık transferlerinde uluslararası literatürde 'seyahat kuralı' olarak bilinen transfer mesajlarındaki detaylı bilgilerin alınması zorunlu hale geldi. Bu bilgilerde eksiklik olması durumunda transfer işlemlerine izin verilmeyecek. Kara para aklama ve terörizmin finansmanında yoğun olarak kullanıldığına ilişkin tespitler olan 'stabil kripto varlıklar' da yakından takip ediliyor. Kısa süre içinde MASAK tarafından bu alanda da gerekli düzenleme yapılacak."