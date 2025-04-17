Denizli sanayisinin gurur günü

DENİZLİ Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD), Anadolu'nun cirolarına göre ilk 500 firması arasında yer alan 27 Denizli firmasına düzenlenen törenle plaket verdi. DESİAD, geleneksel olarak Anadolu'nun en büyük 500 firması listesine gitme başarısı gösteren Denizli firmalarını ödüllendiriyor. Bu yıl 11. kez düzenlenen Anadolu'daki 500 Yereldeki Gücümüz ödül töreni Merkezefendi Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. DESİAD Başkanı Nuri Turgut, Anadolu 500 listesine giren Denizlili 27 firmaya başarılarından dolayı teşekkür etti, geleneksel hale getirdikleri etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.