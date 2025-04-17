Hububat yıldızlarının ödül coşkusu

EGE Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2024 yılında gerçekleştirdiği 965 milyon dolarlık ihracatın yüzde 64'üne imza atarak, Türkiye'ye 2024 yılında 618 milyon dolar döviz kazandıran 7 alt sektördeki 20 üyesi için "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenledi. Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirilen törenle ihracat şampiyonlarına ödülleri verildi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2024 yılında Türkiye genelinde sektör olarak 11.9 milyar dolar ihracata imza attıklarını, Ege Bölgesi'nden yapılan 965 milyon dolarlık ihracata en büyük katkıyı 483 milyon dolarla bitkisel yağlar, 140 milyon dolarla hayvansal yemler, 103 milyon dolarla çikolatalı şekercilik mamullerinin sağladığını dile getirdi.