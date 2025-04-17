Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! 3 uçak aynı anda kalktı

Üçlü bağımsız pist operasyonu için 2022 yılının son çeyreğinde başlayan çalışmalar, 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı(EUROCONTROL), Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHMG), İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Türk Hava Yolları(THY) iş birliği ile risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar yapılarak tamamlandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını taçlandırıyor, gücünü artırıyoruz. Saat 11 itibarıyla 3'lü pisti resmen başlatacağız. Türkiye değil, Avrupa havacılığı için de ilk olacak, küresel havacılık için de tarihi an olacak. ABD'nin ardından bu uygulamayı hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor. Yolcularımıza daha hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacak. Havalimanımız küresel alanda daha kritik rol üstlenecek.