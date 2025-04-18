Altının gramı rekor kırarak ilk kez 4 bin 100 lirayı aştı

Gram altın gün içinde 4 bin 100 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı. Altının gramı, TCMB'nin faiz kararı öncesi dün sabah saatlerinde 4 bin 116 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. İlerleyen saatlerde ise altının gramı 4 bin 75 lira seviyesine geriledi.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,7 artışla 4 bin 99 liradan tamamlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'daki gümrük vergileri piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştu. Uzmanlar tarife kaynaklı ekonomik belirsizliğin altının 'güvenli liman' kimliğini pekiştirdiğini söylüyor.

YENİ REKORLARA KOŞUYOR

Dünyaca ünlü ekonomi ve altın analistleri konu ile ilgili şunları söyledi:

Tradu.com Kıdemli Piyasa Analisti Nikos Tzabouras: Her şey altının lehine işliyor ve fiyatlar yeni rekorlara ulaşıyor.

Geri çekilmeler normal karşılanmalı ancak ticaret kaosu sürdükçe altın daha da değerlenecek gibi görünüyor.

Global X analisti Trevor Yates: Hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki oynaklık da yatırımcıları portföylerindeki altın ağırlığını artırmaya itebilir.

ANZ analistleri: Altın konusundaki iyimser duruşumuzu sürdürüyoruz, ancak son sert yükselişin ardından fiyatların 3.050 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali de göz ardı edilmemeli.