Esnafın sabrı tükendi

Turgutlu'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu caddesi üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından iddiaya göre 2024 yılı Ekim ayında başlayan çalışmalar bir türlü sonlandırılamadı.

'SESİMİZİ DUYUN'

Uzun süredir yapılan çalışmalar nedeniyle meydana gelen toz, cadde esnafı ve vatandaşların tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a tepki göstererek çalışmaların bir önce tamamlanmasını istediklerini belirtti. Esnaf İsa Kişeçok, "Hem esnaflar, hem de burada oturan insanlar olarak sabrımızın sonundayız ve artık sesimizi duyurmak istiyoruz. Ekim 2024'ten beri süren bir alt yapı çalışması var. Hiçbirimiz herhangi bir siyasi parti adına buraya gelmedik. Ama bu yol yapılırken bazı kriterler olması gerekir" dedi.