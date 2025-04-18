Marmaris, lüks mega yatları ağırlıyor

DÜNYANIN süper yatları arasında gösterilen "Golden Odyssey" Marmaris açıklarına demir attı. Bermuda bayraklı dev yat, körfezde büyüklüğü ve endamıyla boy gösterirken, yerli ve yabancı turistler bol bol görüntü aldı. Marmaris Körfez'inde alargada demirli bulunan yatın ilçeden ayrıldıktan sonra Bodrum ilçesine gideceği kaydedildi. 2015 yılı yapımı ultra lüks yatta 16 kabinde 32 misafir konaklayabiliyor.

KÖRFEZİ SÜSLÜYOR

RUS iş insanı Roman Abramoviç'in dünyanın en ünlü yatı olarak da bilinen "Eclipse" de Albatros Marina'da bağlı. Marmaris Cruise Port Limanı küçük iskelesinde de Cayman Adaları bayraklı "ICE" isimli lüks yat bağlı bulunuyor.