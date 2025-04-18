Mart ayına TOGG damgası

0 km otomobil ve hafif ticari araç pazarı, tüm zamanların Mart ayı rekorunu kırdı ve bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artarak 116 bin 900 adet oldu. Gerçekleşen rekor satışta öncelikle bayramın etkisi ön plana çıkarken, bayramın ardından piyasaya giren yeni model araçlara gelmesi beklenen fiyat artışları da rekor satışa yardımcı oldu. Ocak-Mart dönemine bakıldığında, elektrikli otomobil satışları 29.594 adetle yüzde13,2 paya sahip olurken dizel motorlu araç satışlarını geride bıraktı. Bu aşamada ikinci el oto pazarında da satışlarda bahar havası kendini göstermeye başladı. Şehmuz Akın, "Yükselen faiz oranlarının satışların üzerinde etkisi henüz hissedilmedi. Verilere göre 15 yaşına ve 350 bin km'ye kadar olan araçlar ile 0-5 yaş aralığında olan araçlar da büyük ilgi var" dedi.

Ocak-Mart 2025 döneminde model bazında en çok satış gerçekleştiren markalar arasında TOGG ilk sırada yer aldı.

YÜZDE 72 ORANINDA ARTIŞ

Model yılına göre 2. el araç satışları incelendiğinde, 2023 model araçlar 34.822 adetle en yüksek satışa ulaşarak pazarın lideri oldu. Akın "2025 yılının ilk üç ayında elektrikli araç satışlarında dikkat çekici bir büyüme yaşandı. Pazar genelinde elektrikli araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 oranında artış gösterdi. Özellikle yerli üretici TOGG, satışlarını yüzde 72 oranında artırarak dikkat çekerken, diğer araçlar ise yükseliş trendini sürdürdü. Ocak-Mart 2025 döneminde model bazında en çok satış gerçekleştiren markalar arasında TOGG ilk sırada yer aldı" diye konuştu.

Akın, 2025'te elektrikli araç satışlarında dikkat çekici bir büyüme yaşandığını belirtti.

2. ELDE BAHAR HAVASI

2025 yılının Şubat ve Mart aylarında 2. el araç satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemlerine göre artış gösterdi. Şubat ayında 355.301 adetlik satışla, 2024 Şubat ayına kıyasla yüzde 18 oranında bir artış yaşandı. Mart ayında ise satış adedi 367.186'ya yükselerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8'lik artış kaydedildi. Pazar geneli incelendiğinde, araçların ortalama stokta kalma süresi Şubat ayında 51 gün iken, Mart ayında 50 güne geriledi. Binek araçlarda bu süre 52 günden 50 güne düşerken, ticari araçlarda ise 46 gün ile sabit kaldı.