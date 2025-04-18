Merkez Bankası faizi yüzde 46’ya yükseltti

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında dün toplandı. Merkez Bankası, Mart ayı PPK toplantısında politika faizini 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürmüştü. Merkez Bankası, Nisan ayında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltti. Ekonomistlerin hemen hemen tamamı, faizin sabit kalacağını öngörüyordu. Öte yandan Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını da yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e çıkardı.