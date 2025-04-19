Bakan Göktaş açıkladı! 5 bin liralık doğum yardımı bu tarihte hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı bir televizyon programında Aile Destek Ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş 5 bin liralık doğum yardımlarının mayıs ayında annelerin hesabına yatacağını ifade etti.

"İLK ÖDEMEYİ ANNELERİN HESABINA MAYIS AYINDA YATIRACAĞIZ"

İlk ödemeyi annelerin hesabına mayıs ayında yatıracağız. Birinci çocuk oranı yüzde 43. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa.

Doğum yardımı kapsamında, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için yapılacak yapılacak ödemeler: Birinci çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL destek sağlanacak. İkinci çocuk için: 5 yaşı tamamlayana kadar aylık 1.500 TL destek verilecek. Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 5 yaşı tamamlayana kadar aylık 5.000 TL destek sağlanacak. Bu tutarları artırma yetkisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olacak.