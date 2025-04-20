Bayraktar:1036 personel alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) kadrolarını güçlendirmek amacıyla toplam 1036 personel alınacağını duyurdu. Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin enerji sektöründe insan kaynağını güçlendirmek üzere yeni bir adım attıklarını bildirdi.

ENGELLİ İSTİHDAMI

TEÜAŞ'a 601 teknisyen ve büro görevlisi, TEİAŞ'a ise 435 tekniker ve destek personeli olmak üzere toplam 1036 kişinin kadroya dahil edileceğini belirten Bayraktar, "Yeni arkadaşlarımızın, üretimden iletime uzanan enerji altyapımızın her aşamasına katkı sunacağına inanıyorum. Kendilerine şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kadrolara kimlerin başvurabileceğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. TEÜAŞ, ülke genelindeki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla 574'ü teknisyen, 11'i engelli ve 16'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 601 daimi işçi alımı yapacak. TEİAŞ, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 52 ilde görevlendirilmek üzere, 419'u tekniker olmak üzere toplam 435 yeni personel alımı gerçekleştirecek.