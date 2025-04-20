Otomotiv sektörüne 256 milyonluk yatırım

Tofaş Yönetim Kurulu, Stellantis Grubu ile gerçekleştirdiği detaylı görüşmelerin ardından bu projeyi hayata geçirme kararı aldı. Söz konusu ortaklık, Tofaş'ın hafif araç segmentindeki konumunu güçlendirmesi ve Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artırması hedeflerine katkı sağlayacak. Projenin kapsamı henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, Stellantis'in global deneyimi ve Tofaş'ın yerel bilgi birikimiyle sinerjik bir çalışma yürütüleceği belirtiliyor. 256 milyon Euro'luk yatırım, otomotiv sektöründe önemli bir başvuru olarak kabul ediliyor. Bu kaynak, üretim tesislerinin modernizasyonu, yeni teknolojilerin entegrasyonu ve geliştirme süreçlerine yapılacak olan yatırımları kapsayacak.

İSTİHDAMA KATKI

Ayrıca, bu projenin bölgedeki istihdam yaratılmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlaması bekleniyor. Tofaş'ın Stellantis ile yaptığı bu iş birliğinin Tofaş Otomotiv Rekabet Kurulu (TORYK) tarafından onaylanması, projenin yasal zeminde gerçekleşeceğinin işaretidir. Bu onayın alınmasının ardından, iki şirket arasındaki detaylı sözleşmeler tamamlanacak ve üretim sürecine başlama hazırlıkları başlayacaktır. Tofaş'ın üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı taahhüt ettiği söz konusu yatırım planının aynı zamanda istihdama da önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Yatırım planının otomotiv ana sanayisine olduğu kadar yan sanayiye de olumlu şekilde yansıyacağı öngörülüyor. İşlemin, verilen taahhütlerle Türkiye ekonomisine ve toplumsal refahın artışına sağlayacağı katkılar, Kurulun izin kararının temel gerekçesini oluşturdu.