Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (GETOB) Marmaris ilçesindeki düzenlenen Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşmasına katıldı. Alpaslan, Türkiye'nin turizmde dünyada başarı hikayesi yazarak, çok iddialı hedefleri olan bir ülke konumuna geldiğini belirterek, "Bugün yılda 61 milyar doların üzerinde bir turizm geliri olan, 62 milyon ziyaretçisi olan, dünyada turizmde çok iddialı bir ülke konumundayız" dedi. Türkiye'nin turizmde 130 milyar dolar hedeflere 2030'lu yıllarda ulaşabilecek bir ülke konumuna geldiğini anlatan Alpaslan, "Bizim bu hedeflere ulaşmamız çok kolay. Cennet vatanımız var. Türkiye'nin her bir köşesi turizm anlamında çok büyük bir zenginliğe ve potansiyele sahip. Turizm adına, ürün çeşitliliği adına ne varsa hepsine sahibiz. Muğla, bu ürünlerin hepsine iyisiyle sahip, özellikle Marmaris" ifadelerini kullandı. Turizm sektörünün artık çok ciddi tecrübesi bulunduğunu vurgulayan Alpaslan, bunun da büyük avantaj olduğunu kaydetti.