’Türkiye büyümede iyi performans gösterdi’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) İstanbul'da düzenlenen geleneksel aylık toplantısında "Ülkemizde Ticaretin Geleceği ve İş Dünyasında Yeni Fırsatlar" başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Bakan Bolat, Türkiye'nin Kovid-19 döneminde dahi büyümeye devam ettiğini belirterek, son 20 yılda yakalanan yıllık ve ortalama büyüme oranlarına ilişkin rakamlar paylaştı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü revize ettiğinin altını çizen Bolat, Türkiye'nin depremler, çevresindeki savaşlar, yüksek enerji fiyatları, Kovid-19 ve global ticaretteki dalgalanmalar gibi ulusal ve küresel olumsuzluklara rağmen çok iyi bir performans gösterdiğini anlattı. Bolat, "Deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa sürede 201 bin konut, köy evi ve iş yeri teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 453 bine tamamlanacak. Altyapı ve üstyapı işleri kalırsa onlar da 2026'ya tamamlanacak." diye konuştu.

"ALARMDA OLMALIYIZ"

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan gümrük tarifelerinin altını çizen Bolat, artık yıllık veya aylık değil günlük politikalar üretmek zorunda olduklarını, tüm faktörleri dikkate alarak bir dış ticaret süreci yönettiklerini söyledi. Bolat, "Uyanık ve alarmda olmalıyız. Hem işimizin sürdürülebilirliğini sağlamalı hem pazarlarımızı boş bırakmamalı hem de iç pazarımızı korumaya çalışmalıyız. Bu konuda her zaman yanınızdayız. İcraatlarıyla da hükümetimiz bunu göstermiştir" ifadelerini kullandı. İhracat, istihdam ve üretimde son 22 yılda yaşanan gelişmelerden bahseden ve artışa ilişkin detaylar veren Bolat, tüm alanlarda kıymetli projelere imza atıldığını bildirdi.