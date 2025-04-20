Ürettiklerini satmak yerine işleyerek değer kattılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Ümmü Ercan, toprağın bereketini emeğiyle harmanlayarak kendi üretim serüvenini başlattı. Çiftçi bir aileden gelen ve yıllardır kendi arazilerinde zeytin ve incir üreten Ümmü Ercan, tarımsal üretimi bir adım ileri taşıyarak işlenmiş gıda üretimine yöneldi. "Biz köylüyüz, toprağı tanırız. Ürettiğimizi satmak yerine, işleyerek değer katmaya karar verdik" diyen Ercan, doğal zeytin, incir pestili, incir cipsi, sirke ve reçel gibi çok sayıda ürünü tüketiciyle buluşturdu. Ercan, bugün tüm Türkiye'ye kargo ile sipariş gönderiyor. "Bu tezgahta katkı maddesine yer yok" diyen Ercan, üretimlerinde köyde yetişen her ürünü değerlendiriyor.