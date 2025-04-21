Altın fiyatlarında rekor rakamlar! 21 Nisan Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin'in, tüm tarafların ABD ile ekonomik ve ticari farklılıklarını eşit şartlarda istişare yoluyla çözmesine saygı duyduğu, ancak herhangi bir tarafın Çin'in zararına bir anlaşma yapmasına kesin bir şekilde karşı çıkacağı kaydedildi.



ABD'de bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, yatırımcıların odağına yerleşti. Söz konusu toplantılardan alınacak sinyallerin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.



Öte yandan, risk algısının artmasıyla dolar endeksi yüzde 1,1 azalışla Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesi olan 98,3'e indi.