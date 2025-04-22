Aydınlı iş insanından ‘bal’ gibi fikir

Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım ekipmanları üreten iş insanı Hidayet Gülpınar, ofisinde oluşturduğu sıradışı düzenekle dikkat çekiyor. Çoğu kişi ofisini çiçek ya da tablolarla süslerken, Gülpınar camın ardına bir arı kolonisi yerleştirdi. Cam bölmenin arkasında sessizce çalışan yüzlerce arı, hem ziyaretçileri etkiliyor hem de ofis ortamına farklı bir enerji katıyor. Sistemin nasıl ortaya çıktığını anlatan Gülpınar, "Birkaç yıl önce İsviçre'ye yaptığım gezide bir dağ köyünde camın içinde arı kovanı olan bir yapı gördüm. Çok ilgimi çekti. 'Bunu mutlaka ofisime kurmalıyım' dedim. Yakın bir arkadaşımın desteğiyle birkaç hafta içinde kendi tasarımımız olan bu sistemi kurduk. Cam yapısından kovanın bağlantılarına kadar her aşaması bize ait" dedi.

CAM ARDINDAN SEYİR

Kovanın içine özel bir arı türü yerleştirdiklerini belirten Gülpınar, "Bu türün adı İtalyan arısı. Denizli'den getirdik. Sakin yapısıyla bilinir, saldırgan değildir. İnsanlara zarar vermez. Kafkas arısı gibi değil, kolay kolay kimseyi sokmaz. Bu yüzden hem izlemek keyifli hem de güvenli" diye konuştu. Sistemin işleyişine de değinen Gülpınar, "Ofisin dış cephesinden açılan bir delikten arılar içeri giriyor, şeffaf bir boru yardımıyla cam bölmeye ulaşıyor. Peteklerini burada işliyorlar, sonra yine aynı borudan dışarı çıkıyorlar. Yani içeride serbest şekilde dolaşmaları söz konusu değil. Sadece camın ardından izlenebiliyorlar" şeklinde konuştu.

İLHAM İÇİN KURULDU

Kovanın bakım sisteminin de oldukça kolay olduğunu belirten Gülpınar, "Arka tarafında kol yardımıyla açılan bir panel var. Petekleri buradan çıkarıp dışarıda bakım yapıyoruz. Ofis içinde herhangi bir bakım yapılmıyor. Ayrıca arılar için özel bir besin olan 'arı keki' yerleştirdik. Onunla yavrularını besliyorlar" dedi. Cam kovanın asıl amacının bal üretmek değil, ilham vermek olduğunu vurgulayan iş insanı, "Evet bal üretiyorlar ama biz bu sistemi bal için değil, motivasyon için kurduk. Arıların disiplini ve çalışkanlığı bize örnek oluyor. Tıpkı akvaryumda balık izlemek gibi ama çok daha etkileyici. Bu hem dinginlik veriyor hem de insana çalışma isteği aşılıyor" diye konuştu.