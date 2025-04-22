Emekliye vergi yok! Geriye dönük vergileri alabilirsiniz

Geriye dönük vergiler alınabilir mi?

Şartları taşımasına rağmen emlak vergisi ödemiş olan emekliler belediyeye müracaat ederek "yersiz" olarak ödedikleri vergileri 5 yıl geriye dönük olarak geri alabiliyor. Bunun için belediyeye bir dilekçe ile başvurmak gerekiyor.



Emekli evini kiralamış kendisi kirada ise ne yapacak?

Emekli eğer evini kiraya verip başka bir konutta kirada oturuyorsa 'gerçek gider' yöntemini seçerek kira bedelini gider olarak düşebiliyor. Bu durumda ödediği kira bedellerini kira gelirinden düşerek daha az vergi verebiliyor. Hatta kira giderine göre hiç vergi de çıkmayabiliyor.