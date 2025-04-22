Emekliye vergi yok! Geriye dönük vergileri alabilirsiniz

ÖDEME VE HESAPLAMA
- Emlak vergisi ne zaman ödenir?
Emlak vergisi ilk taksiti mart, nisan ve mayıs ayı sonuna kadar ödenir. İkinci taksitler ise kasım ayında yatırılır. 2025 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti, 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenebilecek.
Söz konusu verginin ikinci taksitleri, 1-30 Kasım döneminde ödenecek.
- Emlak vergisi nasıl hesaplanır?
Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları şöyle olacak: Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor, Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılacak.
Emlak vergisi nasıl ödenir?
İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler Gelir İdaresi'nin internet sitesinden yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.
Ödemeler ise veznelerin yanı sıra, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.