Küresel belirsizlikler altını uçurdu

KÜRESEL piyasalarda ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi ve Trump'ın FED Başkanı Powell'a yönelik sert çıkışları, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu ortamda altının güçlü bir yükseliş trendi yakaladığını belirterek, "Altın dün sabaha da rekorla başladı. Teknik olarak ciddi bir düzeltme potansiyeli var ama temel destekler hala güçlü" dedi. Gram altın tarafında da yükselişin sürdüğünü belirten Eryılmaz, altın/ons ve gram arasındaki farkın yüzde 20'lere ulaşmasının dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı. ALTIN yatırımcılarına önerilerde bulunan Eryılmaz, "Bu seviyelerde alım yapılacaksa mutlaka kısa vadeli, sıkı stop-loss'larla hareket edilmeli. Orta ve uzun vadede ise izlemek ve dirençleri aşamadığı durumda kar almak daha rasyonel olabilir" dedi.