Lojistiğin geleceği: Dijital dönüşüm

YAŞAR Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu lojistik sektörüne ilişkin konuştu. Prof. Dr. Kazançoğlu değişen tedarik zincirlerinin ve gelişen teknolojinin lojistik sektörünü de doğrudan etkilediğini, dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarının katlanarak büyüyen lojistik sektörü açısından stratejik bir ortak olduğunu belirtti.

Lojistik sektörünün önünde yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm olmak üzere iki önemli eşik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kazançoğlu, "Bunlar birbirini tamamlayan senkronize dönüşümler. Lojistikte dijitalleşmenin yeşil lojistiğe çok büyük katkısı var. Lojistik sektörü devasa boyutlara ulaştı. Dünyada küreselleşmenin bir sonucu olarak tedarik zincirlerinin yönetilmesi büyük önem kazanıyor. Bu boyutlardaki operasyonu basit yöntemlerle yürütmek mümkün olmadığı için dijitalleşme kaçınılmaz hale geldi. Bu büyüklük korkutucu ama bizlere veri oluşturması açısından çok da değerli" dedi.