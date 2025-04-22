SON DAKİKA: Çeyrek altın 7 bin lirayı aştı! 22 Nisan Salı canlı altın fiyatları...

Analistler, Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin ABD varlıklarına yönelik halihazırda tarife politikası nedeniyle azalan yatırımcı güveninin daha da sarsılmasına neden olduğunu dile getirerek, hükümet ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.



Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 430 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.