Son dakika: Diyanet açıkladı: 2025 yılı kurban kesim bedeli açıklandı

"TDV DÜNYANIN İHTİYAÇ DUYULAN HER YERİNE YARDIM ELİNİ UZATMAKTADIR"

Kurbanın Müslümanları Allah'a yaklaştırarak birlik, beraberlik ve kardeşliğe güç kattığını vurgulayan Erbaş, "Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız herhangi bir ayırım gözetmeksizin dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine yardım elini uzatarak birçok alanda iyilik faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır. Müslüman azınlıkların savaşlara, işgallere, afetlere maruz kalanların, yoksulların, kimsesizlerin, çaresizlerin umudu ve sevinci olmaktadır." diye konuştu.



Türkiye Diyanet Vakfının yarım asırlık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da örneklik teşkil ettiğinin altını çizen Erbaş, "Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzanan bu iyilik organizasyonu yüce dinimiz İslam'ın evrensel hakikatlerinin ve Müslüman kimliğinin dünyaya tanıtılması bakımından da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.