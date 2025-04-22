Son dakika: Diyanet açıkladı: 2025 yılı kurban kesim bedeli açıklandı

Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı'nda, kurbanın temelleri Hz. Adem'e kadar uzanan ve insanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olduğunu söyledi.





Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da asıl olanın takva olduğunu belirten Erbaş, "Bir ibadet olması yönüyle kurban hem öz hem de biçim bakımından derin anlam ve hikmetler barındırmaktadır. Bu yüzden özü ve biçimsel özelliği detaylı biçimde dini kaidelerle belirlenmiştir. Dolayısıyla kurban yerine başka bir ibadetin ikame edilmesi doğru değildir. Kurban kesmek yerine kurbanın parasını dağıtmak, fakirlere gıda yardımı yapmak veya namaz kılıp oruç tutmakla hiç kimse kurban yükümlülüğü yerine getirilmiş olmaz. Bu gibi yaklaşımların İslam'dan referans bulması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.