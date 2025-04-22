‘Tarımsal üretimde suyu iktisatlı kullanmalıyız’

Kış mevsiminin bölgesel yağış rejimi açısından oldukça kurak geçmesinin ardından bahar aylarının da mevcut kuraklığa çare olamayacağının anlaşılması Tireli çiftçiyi endişelendirdi. Küresel ısınmanın iklimsel etkilerinin günümüzde güçlü şekilde hissedilmesi artan kuraklık nedeniyle üründe büyük kayıplar yaşanmasına yol açtı.

Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Tarımsal üretimde suyu iktisatlı kullanmaktan başka çaremiz yok. Tire ovasında mısırlık silaj ekimi sınırlandırmalı ve bir an önce daha az su isteyen ürünlere geçilmeli" dedi.

Bahar yağmurlarının da istenilen seviyede olmayacağının öngörüldüğünü kaydeden İbişoğlu, "Mart ayında 30 derecelere ulaşan hava sıcaklıkları kuraklıkla birleşince yaz mevsimi öncesi çiftçide büyük bir endişe ve korku yaratıyor" şeklinde konuştu.