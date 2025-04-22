Trafik cezalarına düzenleme geliyor

TRAFİĞE yeni düzenlemeler getiren 10. Yargı Paketi, mayıs ayında Meclis'e sunulacak. Pakete göre, trafikte ısrarlı takip (taciz) suçu, Türk Ceza Kanunu kapsamına alınacak. Bu suçu işleyen sürücülere 2 ila 4 yıl hapis, 100 bin TL'ye kadar para cezası verilecek ve ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konulacak. Alkollü araç kullanmanın cezası 50 bin TL'ye çıkarılırken, hapis cezasının alt sınırı 6 aya, ehliyete el koyma süresi 1 yıla yükseltilecek. Uyuşturucu etkisinde araç kullananlara ise 100 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyetsiz kalma yaptırımı getirilecek. Drift cezası 80 bin TL'ye, ehliyete el koyma süresi 1 yıla çıkarılacak. Ehliyetsiz araç kullanma cezası ise 40 bin TL olacak. Ayrıca ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda, olay yerini terk etmek ayrı suç sayılacak.