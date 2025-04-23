Altında yeni rekor: Çeyrek 7 bin lirayı aştı

ALTINDA yükseliş hız kesmiyor. Ons altın, 3 bin 500 doları test etti. Gram altın 4 bin 300 liranın, çeyrek altın 7 bin liranın üzerine çıktı. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirileri ve küresel ticaretteki gerilimin etkisiyle rekor kırmaya devam etti.

Dün güne yükselişle başlayan ons altın, yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 3 bin 500 doları test etti.

Altın nisan ayının başından itibaren yüzde 11, yılbaşından itibaren yüzde 32 değer kazandı. Altının soluksuz yükselişinde güvenli liman alımları etkili oldu.

Ons altındaki yükselişe paralel gram ve çeyrek fiyatlarında da rekor seviyeler görüldü. Gram altın, 4 bin 300 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın ise tarihinde ilk kez 7 bin lirayı aştı. Dolar endeksi ise son 3 yılın en düşük seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor.