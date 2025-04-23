Denizli’ye 32 milyar liralık yatırım hamlesi

DENİZLİ 2025 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, toplam değeri 32 milyar lira olan 241 proje üzerinde çalışma yapıldığını belirtti. Vali Coşkun, "İl Koordinasyon Kurulumuzun 2025 yılı ilk toplantısında gündem gereği kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerin 2025 yılı yatırımlarının dönemsel gerçekleşmelerini değerlendireceğiz. 2025 yılı 1'inci Dönem yatırımlarımıza kısaca değinecek olursak; İl genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 241 proje üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Bu projelerin; 113'ü tarım, 46'sı ulaştırma, 21'i enerji 18'i diğer kamu hizmetleri, 15'i eğitim, 14'ü sağlık, 8'si imalat, 6'sı turizm sektörlerine aittir" dedi.