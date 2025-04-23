Kasapoğlu’ndan zirai don açıklaması: Çiftçinin yanındayız

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Bayındır, Selçuk, Tire, Torbalı, Beydağ, Bornova, Menderes ziraat odası başkanları ve zirai don afetinden etkilenen çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi.

MASRAFLAR KARŞILANACAK

Kasapoğlu, "Ülke çapında etkili olan zirai don hadisesinin, çiftçimizin bir yıllık emeğini olumsuz etkilediğini üzülerek görüyoruz. Ancak biz, bu afetin karşısında üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Kasapoğlu, "Hem kredilerin ertelenmesine yönelik çalışmalarla hem de hasar masraflarının karşılanması noktasında süreci takip edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu gibi afetleri kapsayan sigorta paketlerinde güçlü prim destekleri olduğunu belirten Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Bakanlığımız, sigortası olmasa dahi Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsulleri için üretim sürecindeki masraflarının hasar oranında ivedilikle karşılanacağının müjdesini verdi" dedi.

"İZMİR ÜRETMEYE BİZ DE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

BU zorluğun da üstesinden birlikte gelerek ve devlet millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyeceklerini ifade eden Kasapoğlu, "İnşallah bu güçlü dayanışmanın bereketini yalnızca Bayındır'da değil, Kemalpaşa'da, Tire'de, Kınık'ta, Menemen'de Urla'da yani nerede zarar gören bir üreticimiz varsa, el emeği, göz nuru tüm mahsullerinde göreceğiz. Hiçbir çiftçimiz, hiçbir üreticimiz yalnız değildir. Bu afetin yaralarını birlikte saracağız, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi devam edip tarlalarımızı yine yeşerteceğiz. Bugün buradan bir kez daha sesleniyorum: İzmir üretmeye devam edecek, biz de desteklemeye devam edeceğiz" ifadeleriyle noktaladı.