Mesleki eğitimde güç birliği

Gençlere yeni istihdam kapısı aralandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Meslek Yüksekokulları Eğitim İşbirliği Protokolü"ne imza attı.

ERKEN ADAPTASYON

Yeni modelin ilk adımının atıldığı protokol 103 üniversitenin 388 meslek yüksekokulundaki mesleki programları kapsıyor. Meslek yüksekokulları öğrencilerinin iş yeri eğitimi ve staj süreçlerini TOBB üyesi işletmelerle işbirliği içinde yürütecek. Başarılı meslek yüksekokulu öğrencilerine burs imkanı ile meslek yüksek okullarına atölye ve laboratuar desteği sağlanacak. TOBB'un yönlendirmesiyle iş dünyasında çalışan tecrübeli isimler okullarda dersler verip sektör bilgisini aktaracak.