Sanayi bölgelerindeki işçiler için lojman adımı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) kurulacak lojmanların, çalışanların motivasyonunu artıracağını, sanayiye güç kazandıracağını belirterek, çalışanların bu imkandan şehirdeki kiraların yaklaşık üçte biri bedelle istifade edebileceğini söyledi. Türkiye'de 366 OSB ve 60 bine yakın fabrikanın üretime devam ettiği bilgisini veren Kacır, buralarda çalışan sayısının da son 22 yılda 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldiğini söyledi. Kacır, OSB'lerin Anadolu'nun dört bir yanında Türkiye'nin ve Avrupa'nın üretim üsleri haline geldiğine dikkati çekti.