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Haberler Ekonomi Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? İzmir'de İZBAN, ESHOT 23 Nisan'da bedava mı?

Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? İzmir'de İZBAN, ESHOT 23 Nisan'da bedava mı?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Türkiye genelinde etkinliklerle kutlanırken, toplu taşımanın bedava olup olmayacağı da araştırılıyor. Peki bugün toplu taşıma bedava mı? İZBAN, ESHOT ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN başta olmak üzere, raylı sistem hatları ile belediye toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN Cumhurbaşkanlığı'nca alınan karar doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz oldu.

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