Ege’nin sakız enginarı ekonomiye can katıyor

TÜRKİYE'NİN enginar üretiminde ilk sırada bulunan İzmir'in Urla, Çeşme, Seferihisar ve Karaburun gibi turistik ilçelerinde coğrafi işaret tescilli Urla sakız enginarı hasadı yoğunluğu yaşanıyor. Ilık iklim sebzesi olarak bilinen, çoğunlukla Ege-Marmara bölgelerinde yetiştirilen enginar, içerisinde A ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi mineralleri barındırmasıyla fazlaca tercih ediliyor. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'in enginar üretimde Türkiye'nin en önemli merkezlerden olduğunu, özellikle Çeşme ve Urla ilçelerinde çokça üretim yapıldığını söyledi. Şahin, "Bu yıl tüm ülkemizde olduğu gibi bölgemiz de zirai dondan etkilendi. Bu sezon enginar üretimi biraz düşecek gibi gözüküyor ama yine de bizim elimizde ülkemize yetecek, tüketicilerimize yetecek kadar sakız enginarımız var" dedi.